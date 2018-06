Recordvangst: 49.500 lsd-trips in bont gekleurde papiertjes in beslag genomen HR

05 juni 2018

06u24

Bron: Belga 0 De Duitse politie heeft een recordhoeveelheid lsd in beslag genomen. Het ging in totaal op 49.500 trips in bont gekleurde papiertjes. Daarnaast werden bijna evenveel xct-pillen gevonden. De officier van justitie in Mainz presenteerde maandag een partij drugs van in totaal 646 kilo met een geschatte waarde van 10 miljoen euro.

Behalve bijzonder veel lsd en ecstasy bestond de vangst verder uit honderden kilo's marihuana en hasj en 26 kilo amfetamine. De eerste invallen werden al half januari gedaan, maar de zaak is nu pas bekendgemaakt. De politie arresteerde elf mannen en een vrouw in verband met deze handel in en smokkel van drugs. Zij komen uit Duitsland, Polen, Turkije, Oekraïne en België. Enkelen hebben een gedeeltelijke bekentenis afgelegd.

Justitie in Rijnland-Palts kwam de internationale bende op het spoor dankzij de Zweeds douane. Deze onderschepte in mei 2017 een grote partij drugs, 350 kilo, in Malmö. Het onderzoek, dat zich uitstrekt tot onder meer ook Nederland, Groot-Brittannië en Noorwegen, is nog niet afgerond. De criminele groep bediende zich van een reeks schijnfirma's om de verdovende, stimulerende en hallucinerende middelen te verspreiden over Europa.

