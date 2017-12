Recordtoren van Lego voor jong kankerpatiëntje in Tel Aviv Gyurka Jansen

Bron: AD.nl 0 ANP De 'Omer-toren' in Tel Aviv. Inwoners van Tel Aviv hebben een 36 meter hoge Legotoren gebouwd om de jonge Omer te eren. Het 8-jarige jongetje lijdt aan kanker en is een enorme Legofan. Of de toren ook het wereldrecord bouwen met Lego breekt, is nog niet bekend.

De veelkleurige 'Omertoren' is vernoemd naar het jonge kankerpatiëntje Omer Sayag. Om het bouwwerk te kunnen voltooien werden kranen ingezet om de laatste stukken Lego op zijn plek te krijgen. Het gevaarte bevat meer dan 500.000 stukjes.

Wereldrecord

Het bouwwerk staat op het Rabinplein in de Israëlische plaats en was een idee van Omer's voormalige kleuterleider. De blokjes zijn gedoneerd door inwoners van de stad en lokale bedrijven. Daarnaast is een gedeelte aangekocht met gemeentegeld, zo zei een woordvoerder van de burgemeester.

De Legotoren lijkt goed voor een wereldrecord, maar of dat werkelijk zo is moet nog blijken. Er was geen official van het recordboek van Guinness World Records aanwezig bij de voltooiing van de toren. Inwoners van Tel Aviv moeten dus nog even wachten of hun toren ook volgens de regels groter is dan de toren die in 2015 in Milaan gebouwd werd. De Italiaanse stad is de huidig recordhouder met een Legobouwwerk van ruim 35 meter hoog.

ANP Kranen hijsen blokken met blokjes op hun plaats op het Rabin-plein in Tel Aviv.

ANP Het Rabin-plein in Tel Aviv.