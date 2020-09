Recordtoename coronabesmettingen in Israël jv

08 september 2020

08u07

Bron: DPA 1 In Israël heeft het aantal besmettingen met het coronavirus een nieuwe piek bereikt. Het ministerie van Volksgezondheid deelde dinsdag mee dat de dag daarvoor 3.392 nieuwe infecties zijn opgetekend. Het vorige dagrecord - 3.173 gevallen - dateert van 2 september. Met 463 patiënten is ook het aantal ernstig zieken hoger dan ooit.

Politieke strubbelingen verstoren een efficiënte strijd tegen het coronavirus in Israël. Aanvankelijk was voor veertig plaatsen met een bijzonder hoge infectiegraad een lockdown voorzien, maar in de plaats daarvan gaat dinsdagavond enkel de avondklok in. Die is van 19 tot 5 uur plaatselijke tijd van kracht.

Volgens berichten in Israëlische media zijn de beperkende maatregelen afgezwakt nadat de burgemeesters van vier streng religieuze plaatsen premier Benjamin Netanyahu een woedende brief hadden bezorgd. Daarin dreigden ze ermee hem zijn steun te ontzeggen. Streng religieuze partijen gelden in het parlement als nauwe bondgenoten van de premier. Bij verkiezingen zitten ze dikwijls op de wip.

In veel van de rood gekleurde plaatsen met veel besmettingen leven voornamelijk orthodoxe joden of Arabische Israëli's. Dikwijls gaat het om gezinnen met veel kinderen die leven in kleine woningen. In die buurten is het bijzonder moeilijk om afstand te bewaren of zich te isoleren.

Sinds de uitbraak van de pandemie zijn in Israël - op een totaal van ongeveer 9 miljoen inwoners - 135.043 mensen besmet geraakt, van wie 1.026 aan de ziekte zijn bezweken.