Recordtemperaturen voor Australiërs rond Kerstmis: verhoogde waakzaamheid voor bosbranden bvb

24 december 2018

12u14

Bron: Belga 0 In Australië moet de kerstman zich niet al te warm induffelen: in grote delen van het land voorspellen de weerdiensten temperaturen tot boven de dertig graden Celsius. De volgende dagen zou het kwik verder blijven stijgen. In sommige regio's is het daardoor twaalf graden warmer dan gemiddeld in december. In het stadje Fitzroy Crossing, in West-Australië, zou met 47 graden een recordtemperatuur voor december gemeten kunnen worden.

In de staat Victoria waarschuwden de autoriteiten voor de risico's voor de gezondheid van ouderen, kinderen en zwangere vrouwen, en in verschillende andere staten, zoals West- en Zuid-Australië en Tasmanië, is een verhoogde waakzaamheid voor bosbranden. In Adelaide, hoofdstad van Zuid-Australië, zou het donderdag 41 graden kunnen worden.

"In het algemeen kunnen we stellen dat op Kerstmis voor Zuid-Australië temperaturen worden verwacht die zes tot twaalf graden hoger liggen dan de gemiddelde maximumtemperatuur", aldus Sarah Fitton, een meteoroloog bij de Australische weerdienst. "In Tasmanië en het zuiden van Victoria is het iets frisser, maar nog altijd boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar.”