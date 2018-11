Recordomzet op Chinese Singles Day: 31 miljard (!) dollar

Chinezen geven in luttele minuten miljarden uit op Singles Day

AVH TT

11 november 2018

18u32

Bron: Belga

0

Singles Day, de dag waarop Chinezen cadeautjes kopen voor zichzelf en anderen om te vieren dat ze vrijgezel zijn en het grootste shopping event van het jaar in China, heeft webgigant Alibaba in een dag tijd een recordbedrag van bijna 31 miljard dollar (27 miljard euro) opgeleverd. Vorig jaar zette Alibaba op Guanggun Jie, zoals de dag in het Chinees heet, nog ruim 25 miljard dollar om. Dat was 39 procent meer dan in 2016. In de eerste twee minuten van Singles Day had Alibaba 1,44 miljard dollar (1,27 miljard euro) omgezet.