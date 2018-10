Recordjackpot van 868 miljoen dollar te winnen bij Amerikaanse loterij Redactie

17 oktober 2018

17u03

Bron: Belga 0 Liefst 868 miljoen dollar, of omgerekend 752 miljoen euro. Dat is de jackpot die vrijdag te winnen is met Mega Millions, een Amerikaanse loterij. Als er maar één winnaar zou zijn, strijkt die de grootste loterijwinst ooit op. De kans is 1 op 302,5 miljoen.

De trekking van dinsdag leverde geen winnaar op, waardoor de jackpot verder aandikte van 667 miljoen tot 868 miljoen dollar. Als er vrijdag wel een of meerdere winnaars uit de bus komen, krijgen ze de keuze: ofwel krijgen ze het bedrag in 30 keer, gespreid over 30 jaar, ofwel krijgen ze onmiddellijk de kleinere som van "maar" 375,8 miljoen dollar, na aftrek van belastingen.

Huidig record

Het huidige record staat op naam van Mavis Wanczyk. Zij won in augustus vorig jaar 758,7 miljoen dollar met de Powerball, een andere loterij in de VS. Zij koos voor de onmiddellijke uitkering en hield na aftrek van belastingen 336 miljoen dollar over. In januari 2016 bedroeg de jackpot 1,58 miljard dollar, maar toen moest de winst gedeeld worden onder drie winnaars.