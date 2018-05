Recordgolf van maar liefst 23,8 meter gemeten op zuidelijk halfrond TT

11 mei 2018

15u31

Bron: ANP 4 Wetenschappers denken de grootste golf ooit op het zuidelijk halfrond te hebben vastgesteld. Een op zonne-energie werkende boei registreerde tijdens een vliegende storm in de buurt van Campbell Island, zo'n 700 kilometer ten zuiden van Nieuw-Zeeland, een muur van water van 23,8 meter hoog.

Volgens oceanograaf Tom Durrant van MetOcean Solutions werd in 2012 in Australische wateren een golf van 22,09 meter gemeten.

Elders in de wereld zijn al hogere monsters bewonderd en zelfs bedwongen op een surfplank. Vrij recent vestigde de Braziliaan Rodrigo Koxa voor de kust van Portugal bij het befaamde surfoord Nazaré een wereldrecord. De gigant die hij "bereed" was 24,38 meter.

Volgens het Smithsonian magazine werd in 1958 in Lituya Bay (Alaska) de hoogste golf ooit gemeten: 30,5 meter. Dat was een tsunami als gevolg van een aardbeving.