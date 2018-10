Recordbedrag voor wijn: fles Romanée-Conti geveild voor 482.741 euro Redactie

13 oktober 2018

21u30

Bron: belga 0 Een fles Romanée-Conti millésime 1945 is in New York geveild door Sotheby's voor 558.000 dollar, ofwel 482.741 euro. Dat is een record voor een fles wijn. De uiteindelijke prijs, inclusief belastingen en kosten, komt overeen met zeventien keer de schattingen van het veilinghuis. Sotheby's had die bepaald op 27.684 euro.

De fles met bevlekt etiket is een van 600 exemplaren geproduceerd in 1945, net voor het domein van Romanée-Conti de wijnranken verwijderde om nieuwe te planten. De Romanée-Conti wordt vaak beschouwd als de grootste Bourgogne. Het landgoed ligt op een perceel van minder dan twee hectare en produceert nu tussen de 5.000 en 6.000 flessen per jaar. Het maakt deel uit van de Côte de Nuits, een strook heuvels ten noorden van de Goudkust.

Het recordbedrag voor een fles wijn bedroeg tot nu toe 201.575 euro en dat voor een Château Lafite Rothschild 1869, betaald tijdens een veiling in Hong Kong in 2010.

De loten die zaterdag verkocht werden kwamen uit de persoonlijke collectie van Robert Drouhin, die van 1957 tot 2003 maison Joseph Drouhin leidde, een van de grootste huizen in de Bourgogne. Het domein Joseph Drouhin telt 73 hectare, waarvan een meerderheid grands crus en premiers crus.