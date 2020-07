Recordaantal van 163 coronadoden in Iran

05 juli 2020

12u31

In Iran zijn nog eens 163 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, zo heeft het Iraanse ministerie van Volksgezondheid zondag bekendgemaakt. Het is de zwaarste dagelijkse tol sinds het begin van de epidemie in februari.