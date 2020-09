Recordaantal overlijdens in Argentinië na zes maanden lockdown IB

22 september 2020

04u00

Bron: Belga 0 In Argentinië is maandag lokale tijd een recordaantal van 429 overlijdens als gevolg van Covid-19 geregistreerd. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid meegedeeld. Het brengt de totale dodentol op 13.482 in het Zuid-Amerikaanse land, dat al zes maanden een strikt lockdownregime handhaaft.

In Argentinië zijn al sinds 20 maart strenge beperkende maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Die maatregelen zijn maar mondjesmaat versoepeld, afhankelijk van de regio.

In totaal raakten sinds het begin van de epidemie al 640.134 mensen besmet in Argentinië, een land met 44 miljoen inwoners. De regio rond de hoofdstad Buenos Aires is het zwaarst getroffen, maar daar lijkt de opmars van het virus te vertragen.

In Buenos Aires zijn pas sinds deze week de restaurants opnieuw open, op voorwaarde dat ze zitplaatsen in de open lucht kunnen aanbieden. Er is ook toestemming gegeven om bouwwerkzaamheden die in de laatste fase zitten te hervatten. De scholen zijn nog steeds dicht.

Betogingen

De regering van president Alberto Fernandez heeft vorige week de coronamaatregelen verlengd tot 11 oktober. Ondanks de hoge cijfers betoogden honderden mensen tegen de beslissing. Ze kregen tegengas van het uitgeputte medisch personeel, dat aanmaande tot meer individuele verantwoordelijkheid.