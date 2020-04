Recordaantal olietankers dobbert voor de kust van Californië IB

Een recordaantal afgeladen olietankers dobbert voor de kust bij Californië als gevolg van de ingestorte vraag naar olie. De schepen hebben samen zo'n twintig miljoen vaten ruwe olie aan boord, genoeg om in twintig procent van de dagelijkse wereldwijde consumptie te voorzien.

Zo'n 35 tankers liggen voor anker bij de Amerikaanse westkust bij Californië, verspreid in een gebied van Long Beach bij Los Angeles tot de baai van San Francisco. Driekwart van die schepen houdt de olie in opslag en ligt er nu een week. Opslagplaatsen zijn door het instorten van de olieprijs schaarser geworden. Verschillende olieproducenten laten afgeladen olietankers daardoor op zee als drijvende opslag dienen.

Door de maatregelen vanwege het coronavirus en de deels tot stilstand gekomen economie is de vraag naar olie fors afgenomen. Maandag werd de prijs van een vat Amerikaanse olie voor levering in mei zelfs negatief. Dat betekent dat olieconcerns handelaren betaalden om olie af te nemen, om te voorkomen dat de productie in bepaalde olievelden moet worden stilgelegd en extra kosten moeten worden gemaakt. Woensdag was op de beurs een stevig herstel te zien van de olieprijzen.