Recordaantal nieuwe gevallen van Covid-19 in 24 uur in Brazilië, meer dan 2.000 coronadoden in India

17 juni 2020

07u39

Bron: AFP 8 In Brazilië zijn dinsdag 34.918 nieuwe gevallen van Covid-19 vastgesteld. Dat is het hoogste aantal in 24 uur tijd. Er vielen gisteren ook 1.282 doden te betreuren, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Brazilië, na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land wat aantal besmettingen en overlijdens betreft, telt nu 923.000 besmettingen en 45.241 doden.

Epidemiologen vermoeden dat het werkelijke cijfer veel hoger ligt, aangezien er nog onvoldoende tests ter beschikking zijn. Brazilië telt 212 miljoen inwoners.

2.000 doden in India

In India zijn in een dag tijd tweeduizend mensen omgekomen na een besmetting met het coronavirus. Dat brengt de totale dodentol in het land op 11.903, zo blijkt uit officiële cijfers.

De stijging is deels te wijten aan herziene cijfers uit Mumbai, de ergst getroffen stad, waar er 832 overlijdens bijkwamen na fouten in de telling. De coronapandemie woedt nog volop in het land met 1,3 miljard inwoners. De economie bloedt en begin juni werden de strikte lockdownmaatregelen opgeheven, die sinds eind maart van kracht waren.

