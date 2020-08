Recordaantal nieuwe coronabesmettingen in Zuid-Korea sinds maart TTR

23 augustus 2020

13u00

Bron: Belga 0 Het aantal nieuwe coronagevallen in Zuid-Korea is sinds maart nooit zo hoog geweest. De autoriteiten vrezen dat het land zich "op de limiet van een nationale epidemie" bevindt. De meeste van de 397 nieuwe besmettingen situeren zich in hoofdstad Seoel en de regio daarrond.

Gisteren werden de beperkingen voor de Zuid-Koreaanse bevolking uitgebreid naar het hele grondgebied. In Seoel en omgeving waren de maatregelen al enkele dagen langer van kracht. Zo zullen alle stranden gesloten worden en moeten sportwedstrijden plaatsvinden achter gesloten deuren. In Seoel en omgeving werden eerder ook al grote bijeenkomsten verboden. Nachtclubs, musea en bepaalde restaurants zijn gesloten.

Vanaf maandag wordt het dragen van mondmaskers in Seoel ook verplicht in gesloten ruimtes en in drukbezochte wijken.

Zuid-Korea kon lange tijd het coronavirus onder controle houden door in te zetten op tests en contactopsporing.

In Zuid-Korea werden tot nu toe 17.399 besmettingen met het coronavirus vastgesteld, waarvan de helft rond Seoel. Er vielen ook 309 doden (op een bevolking van 51 miljoen).

