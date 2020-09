Recordaantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland ADN

09 september 2020

15u19

Bron: Belga, ANP 6 Het aantal coronabesmettingen in Nederland is in de afgelopen 24 uur met 1.140 gestegen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge laten weten in een livevragensessie op Facebook en Youtube. Onze noorderburen tekenen daarmee het hoogste aantal nieuwe besmettingen op in maanden. De Nederlandse regering gaat met grote steden overleggen of extra maatregelen nodig zijn.

"Dat is natuurlijk wel heel veel hoger dan gisteren en eergisteren. Eigenlijk is dat het hoogste sinds een aantal maanden. Dus het gaat niet de goede kant op, er is wel reden voor zorg, met name in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam", aldus ‘coronaminister’ Hugo de Jonge in de vragensessie. Daarin beantwoordde hij samen met Nederlands premier Mark Rutte tal van vragen over het coronavirus.

Actie

De Nederlandse regering gaat nu met die drie steden samenzitten over mogelijk extra maatregelen tegen de verspreiding van het longvirus. Regionale of lokale maatregelen moeten nieuwe brandhaarden indammen. Op die manier is er geen tweede landelijke lockdown nodig, aldus de Jonge. De minister wees erop dat de bedoeling van het beleid nu is om ‘het virus zo hard mogelijk te treffen en de samenleving zo min mogelijk’.”



Het is de eerste keer in lange tijd dat het aantal nieuw geregistreerde besmettingen boven de 1.000 uitkomt in Nederland. Op dinsdag en zondag lag het dagelijkse cijfer boven de 900. Toen de coronacrisis op zijn ergst was, in april, waren de cijfers nog hoger. Bovendien werd toen lang niet iedereen getest, dus het werkelijke aantal patiënten lag waarschijnlijk nog hoger. Met de 1.140 van woensdag erbij zijn in de afgelopen zeven dagen meer dan 5.800 mensen positief getest.

Dertigers en veertigers

Ondanks het stijgende aantal besmettingen worden veel minder mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. De afgelopen drie dagen waren dat er volgens de Jonge gemiddeld zeven per dag. Het aantal opnames is laag in verhouding tot het aantal besmettingen, omdat nu meer dertigers en veertigers besmet blijken en die worden meestal minder ernstig ziek dan de ouderen in het begin van de crisis, aldus de Nederlander.

Toch vindt hij dat “dit niet meevalt”, omdat deze jongere mensen op hun beurt ook ouderen of andere kwetsbare mensen kunnen besmetten als ze daarmee in aanraking komen.

Testcapaciteit onder druk

Tegelijk wees de minister erop dat in het begin niet duidelijk was hoeveel mensen er echt besmet waren, omdat er toen niet genoeg testen waren om te zien wie het virus had. In de zomer kwamen er meer testen beschikbaar, maar nu staat die capaciteit weer onder druk. De Jonge wees op de plannen om de testcapaciteit uit te breiden én om meer testmethoden te gaan gebruiken. Daar worden nu proeven mee gedaan, onder meer met een ademtest.

Digitale ontmoeting

Tijdens een persconferentie aan het begin van de maand had premier Rutte trouwens al aangegeven een “digitale ontmoeting” met burgers te willen organiseren. Het vertrouwen in het coronabeleid heeft een flinke deuk opgelopen, meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) eerder deze week. Felle tegenstanders zoals de protestclub Viruswaanzin, demonstreren geregeld tegen de coronamaatregelen in Nederland.

Rutte richtte zich op de jongste coronapersconferentie direct tot de critici. “Iedereen mag vragen stellen bij wat we als kabinet doen en iedereen mag kritiek hebben. Het zou gek zijn als dat niet mag. Dat brengt ons verder en daar staan we open voor”, aldus de minister-president. Hij wil dan ook in gesprek gaan met Nederlanders over zijn beleid en de aanpak van het virus.

