Recordaantal nieuwe besmettingen in Tsjechië KVE

18 september 2020

10u57

Bron: Belga 4 In Tsjechië is donderdag voor het eerst de kaap van 3.000 nieuwe coronabesmettingen overschreden, zo blijkt vrijdag uit gegevens van het ministerie van Volksgezondheid.

Donderdag zijn er 3.130 nieuwe infecties vastgesteld. Sinds de start van de pandemie zijn zodoende volgens het dashboard van de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit in Tsjechië reeds 44.155 mensen besmet geraakt.

Er zijn reeds 489 sterfgevallen met Covid-19 in verband gebracht.

Ondertussen zijn strengere regels in voege getreden. Scholieren, behalve die in het eerste jaar, moeten een mondmasker dragen. Restaurants, bars en clubs moeten tussen middernacht en 06.00 uur dichtblijven. Elke gast moet een zitplaats hebben.



Al meer dan een week geldt over heel het land in binnenruimtes een mondmaskerplicht.

