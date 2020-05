Recordaantal nieuwe besmettingen in Rusland, dat nu Frankrijk en Duitsland voorbijsteekt avh

07 mei 2020

16u02

Bron: Belga 0 Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Rusland blijft gestaag stijgen. Het landelijke crisiscentrum meldde donderdag 11.231 nieuwe gevallen, de grootste toename tot nu toe. Rusland steekt zo Frankrijk en Duitsland voorbij en wordt het op vier na zwaarst getroffen land ter wereld, na de VS, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Het totale aantal coronagevallen in Rusland bedraagt nu 177.160. De afgelopen 24 uur stierven 88 mensen in het land aan de gevolgen van een besmetting, waarmee het aantal doden op 1.625 kwam. Met bijna 180.000 besmettingen steekt Rusland Frankrijk (174.000) en Duitsland (168.000) voorbij.

Moskou verlengt de beperkende maatregelen, waaronder het verplichte thuisblijven, tot 31 mei. Ondanks de stijgende trend in de coronacijfers, kondigde de burgemeester ook versoepelingen aan. Vanaf 12 mei mogen fabrieken en bouwbedrijven namelijk weer aan de slag.

Volgens Sergej Sobjanin is de situatie in zijn stad enigszins gestabiliseerd. De Russische hoofdstad is de belangrijkste besmettingshaard in het land. Ruim 90.000 van de besmettingen in Rusland zijn in Moskou vastgesteld.

Lees ook:

Wat is er aan de hand in het noorden van Antwerpen? Regio kent opvallend late piek in coronagevallen (+)

Kunnen we dit jaar nog op reis? Zo is de situatie in jouw vakantieland (+)

Zweden betaalt hoogste prijs voor lakse aanpak: dodentol drie keer hoger dan Denemarken, Finland en Noorwegen samen

Meer over Antwerpen

Denemarken

Duitsland

Finland

Frankrijk

Italië

Moskou

Noorwegen