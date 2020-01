Recordaantal moorden in Mexico vorig jaar: bijna 35.000 ADN

21 januari 2020

07u56

Bron: Belga 0 In Mexico hebben vorig jaar zeker 34.582 moorden plaatsgevonden. Het gaat om het hoogste aantal sinds het land in 1997 begon met het bijhouden van de telling. Dat meldt het secretariaat voor de veiligheid, dat deel uitmaakt van het Mexicaanse minister van Binnenlandse Zaken.

Het dodelijk geweld is in het Latijns-Amerikaanse land fel gestegen sinds 2006. Vooral door de aanwezigheid van drugskartels, neemt het aantal moorden sindsdien nagenoeg elk jaar toe. Het vorige recordjaar was 2018, toen er 33.743 moorden werd geteld.

De cijfers voor 2019 houden in dat er gemiddeld zowat 95 moorden per dag, of vier per uur, gepleegd werden in Mexico. Er werd niet bekendgemaakt hoeveel van de moorden exact in verband gebracht kunnen worden met de georganiseerde misdaad.



De linkse president Andrés Manuel Lopez Obrador, die sinds iets meer dan een jaar aan de macht is, heeft beloofd een einde te maken aan het almaar toenemende geweld. Hij wil onder meer armoede en uitsluiting aanpakken en minder geweld gebruiken bij de strijd tegen misdadigers.