Recordaantal kijkers voor debat Democratische presidentskandidaten kv

28 juni 2019

22u56

Bron: ANP 0 Een recordaantal mensen heeft op televisie gekeken naar een debat tussen tien Democraten die president van de Verenigde Staten willen worden. Ruim 18 miljoen kijkers stemden gisteravond af op de verbale krachtmeting tussen de kandidaten, bericht NBC News.

Het gaat om het grootste aantal kijkers ooit voor een debat rond de Democratische voorverkiezingen. Die hebben als inzet wie de partij mag vertegenwoordigen bij de presidentsverkiezing in 2020. Het vorige record stamt uit 2015. Toen keken 15,8 miljoen kijkers naar debatterende Democraten.

Aan het debat van gisteren deden onder meer oud-vicepresident Joe Biden en senator Bernie Sanders mee. Zij gaan aan kop in de peilingen. NBC bericht dat ook zo'n 9 miljoen mensen live hebben meegekeken via internet. Een debat met tien andere Democratische kandidaten was woensdag bekeken door zo'n 15,3 miljoen televisiekijkers.



De Democraten komen niet in de buurt van het Republikeinse record. In augustus 2015 stemden 24 miljoen kijkers af op een debat tussen kandidaten van die partij. Toen deed Donald Trump voor het eerst mee.