Recordaantal kandidaten voor Oekraïense presidentsverkiezing jv

04 februari 2019

17u31

Bron: dpa 0 Enkele weken voor de presidentsverkiezing in Oekraïne hebben nog nooit zoveel gegadigden in de recente geschiedenis van het land hun kandidatuur ingediend. Officieel zijn er tot dusver 28 kandidaten geregistreerd. Dat meldden de Oekraïense media.

Het vorige record dateerde van 2004, toen 26 sollicitanten zich lieten oplijsten. Alleen al op de slotdag dienden nu 17 kandidaten, waaronder zittende president Petro Porosjenko, hun documenten in. In totaal 89 mannen en vrouwen hadden zich aangemeld, veel aanvragen werden al afgewezen.

De kiescommissie in Kiev heeft tot vrijdag de tijd om te beslissen over de resterende aanvragen. Porosjenko mag vrezen voor zijn herverkiezing. In recente peilingen leidt de komiek Vladimir Zelenski voor ex-premier Joelia Timosjenko. Porosjenko staat op afstand derde. De eerste stemmingsronde vindt plaats op 31 maart. Een tweede en beslissende ronde wordt als zeer waarschijnlijk beschouwd.

