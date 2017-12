Recordaantal journalisten in de gevangenis: Turkije is koploper IVI

10u30

Er zitten 262 journalisten in de cel vanwege hun journalistieke activiteiten. Dat is voor het tweede jaar op rij een record, zo meldt het Committee to Protect Journalists (CPJ). De VS en andere wereldmachten zijn er niet in geslaagd landen onder druk te zetten om de erbarmelijke situatie van de persvrijheid te verbeteren, aldus de ngo.

Vorig jaar zaten er 259 journalisten vast, dat was toen ook al een record. Turkije is de slechtste leerling in de klas met 73 journalisten in de gevangenis, gevolgd door China (41), Egypte (20), Eritrea (15) en Azerbeidzjan en Vietnam (10)

"In een rechtvaardigde maatschappij, zou geen enkele journalist gevangen genomen mogen worden vanwege zijn journalistieke activiteiten en kritische berichtgeving", zegt directeur van CPJ Joel Simon. "Landen die journalisten opsluiten voor wat ze publiceren, schenden de internationale wetgeving en moeten verantwoordelijk worden gesteld."

"Fake News"

De organisatie stelt dat de internationale gemeenschap te weinig doet om repressieve landen te isoleren. "De nationalistische retoriek van de Amerikaanse president Donald Trump en het feit dat hij kritische media 'fake news' noemt, versterken het kader waarin regeringsleiders beslissen om journalisten op te sluiten", aldus CPJ. Afgelopen jaar is het aantal journalisten dat in de cel zit vanwege "vals nieuws" verdubbeld.

Volgens een rondvraag van CPJ zitten 194 journalisten (74 procent) in de gevangenis vanwege misdaden tegen de staat, vaak in het kader van vage antiterreurwetten. In het overgrote deel (84 procent) van de gevallen was de arrestatie het gevolg van politieke berichtgeving, en bijna alle journalisten in de cel zijn plaatselijke reporters.