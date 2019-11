Recordaantal Hongkongers uit angst al vroeg naar de stembus IB HAA

24 november 2019

04u56

Bron: AD, Belga 2 Een recordaantal Hongkongers heeft in de eerste vier uur zijn stem uitgebracht voor de districtsverkiezingen, te vergelijken met gemeenteraadsverkiezingen. Van de 4,1 miljoen mensen die vandaag mogen stemmen, zijn er al ruim 1,5 miljoen naar de stembus geweest.

Volgens officiële cijfers nam al 42 procent van de stemgerechtigde inwoners deel aan de verkiezing, en dat met nog acht uur te gaan. Dit cijfer ligt al tweemaal zo hoog dan de vorige lokale verkiezingen in 2015. Toen lag de opkomst op dat tijdstip op 20,97 procent of 654.657 mensen, zo meldt de Britse omroep BBC. In totaal namen toen 1,467 miljoen van de 3,1 miljoen stemgerechtigde Hongkongers deel aan de verkiezingen.



“Sommige mensen zijn bang dat de verkiezingen worden gestopt door onvoorspelbare zaken, zoals protesten”, zegt de 45-jarige Kevin Lai, die al vroeg in de rij stond om te gaan stemmen. Vroege stemmers vrezen dat het later op de dag niet meer mogelijk is om te stemmen door protesten of rellen. Andere stemmers zijn vroeg naar de stembus gegaan omdat ze verwachten dat het druk wordt.

Belangrijke graadmeter

Hoewel de districtsraden amper macht hebben, worden deze verkiezingen gezien als een belangrijke graadmeter van de stemming in de stad, waar het de afgelopen maanden tot steeds gewelddadigere botsingen tussen de politie en demonstranten kwam. Het is de eerste keer dat er in Hongkong gestemd wordt sinds de protesten tegen de regering uitbraken in maart.



De regering van Carrie Lam liet eerder weten dat de verkiezingen kunnen worden afgeblazen als er protesten of rellen uitbreken. Lam ging zelf ook al vroeg naar de stembus en riep de bevolking op om ook hun stem uit te brengen. Tot dusver verloopt alles rustig in Hongkong, wel is er veel politie op de been aan de meer dan 600 stembureaus.

Resultaten

De telling van de stemmen begint meteen na de sluiting van de stembureaus om 22.30 uur plaatselijke tijd. De eerste uitslagen worden in de nacht van zondag op maandag verwacht.

Er worden vandaag 452 mensen gekozen. Voor die plekken hebben zich meer dan duizend kandidaten gemeld. Het merendeel van deze zetels wordt nu nog bezet door pro-Peking politici. “De verkiezingen zijn een volksraadpleging van de zwijgende meerderheid van de Hongkongers over de vraag of ze nog achter de protesten staan”, zei professor Willy Lam van de universiteit van Hongkong vrijdag.

Volgens Lam wordt driekwart van de zetels in de achttien districtsraden momenteel door regeringsgetrouwe pro-Peking-aanhangers bezet. Slechts elke vierde zetel is voor het prodemocratische kamp. “Als de democraten dicht bij de 50 procent komen, zou dat een reusachtig succes zijn”, zei Lam.

Protesten

Een aantal kandidaten staat bekend als leden van de protestbeweging. De leider van de demonstraties in 2014, Joshua Wong, wilde ook meedoen als kandidaat, maar hij werd geweigerd door de kiescommissie. Wong heeft een aantal maanden in de gevangenis gezeten vanwege zijn rol bij de anti-regeringsdemonstraties in 2014.

De protesten in Hongkong zijn tegen de regering gericht en tegen de groeiende invloed van Peking. Sinds de teruggave aan China in 1997 wordt Hongkong volgens het principe ‘één land, twee systemen’ autonoom bestuurd onder de soevereiniteit van China. Anders dan in de rest van China hebben de 7 miljoen inwoners van Hongkong recht van vergadering, vrijheid van meningsuiting en andere rechten. Hun vrees is dat die vrijheden steeds meer ingeperkt zullen worden.