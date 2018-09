Recordaantal honderdjarigen in Japan KVDS

15 september 2018

08u52

Bron: ANP 0 Het aantal honderdjarigen in Japan heeft het recordaantal van 69.785 bereikt. Van die hoogbejaarden is 88,1 procent vrouw, meldt het Japanse ministerie van Volksgezondheid.

Het aantal honderdjarigen stijgt al 48 jaar gestaag. Japan verwacht over vijf jaar meer dan 100.000 eeuwelingen te tellen en over tien jaar zelfs 170.000. De levensverwachting in Japan is gemiddeld 87,3 jaar voor vrouwen en 81,1 jaar voor mannen.

Oudste man

In 1963, toen de cijfers voor het eerst werden verzameld, telde Japan amper 153 honderdjarigen. De oudste Japanse is 115. De oudste man is met 113 ook formeel de oudste man ter wereld.