Recordaantal drugsdoden in VS in 2017 is zo hoog dat zelfs gemiddelde levensverwachting er daalt TT

29 november 2018

13u15

Bron: ANP, The New york Times 0 Het aantal doden door drugsgebruik in de VS is vorig jaar gestegen tot een recordaantal van ruim 70.000, een stijging van bijna 10 procent in een jaar tijd. Dat blijk uit een nieuw rapport van het Amerikaanse Center for Disease Control (CDC) waarover The New York Times bericht. In 2010 lag het aantal drugsdoden nog ruim onder de 40.000.

Een jaar eerder steeg het aantal drugsdoden al met 21 procent, nu komt daar nog eens 9,6 procent bij. Drugsgebruik is nu doodsoorzaak nummer 1 onder Amerikaanse volwassenen onder de 55 jaar. Met het hoge aantal slachtoffers zijn er meer doden door overdoses drugs dan er ooit in de Amerikaanse geschiedenis vielen door verkeersongevallen, aids of vuurwapengeweld, aldus The New York Times. De staten waar het meeste drugsdoden vallen zijn de oude industriestaten West Virginia (57,8 doden per 100.000 inwoners), Ohio (46,3 doden) en Pennsylvania(44,3 doden).

Het aantal drugsdoden is zo sterk gestegen dat het zelfs invloed heeft op de gemiddelde levensverwachting voor Amerikanen. Die is de afgelopen drie jaar voor het eerst sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog gezakt. In 2017 daalde de levensverwachting verder naar 78,6 jaar tegenover 78,7 jaar in 2016. In 2014 bereikten de Amerikanen een piek met 78,9 jaar. Ook het aantal zelfmoorden nam in 2017 onrustwekkend toe met 3,7 procent, zegt het CDC.

De toename van het aantal drugsdoden is voornamelijk door gebruik van synthetische drugs zoals fentanyl. Die groep groeide van 3.000 in 2013 naar 28.000 vorig jaar. Op een jaar tijd gaat het om een stijging met maar liefst 45 procent.

De grootste doodsoorzaak onder Amerikanen van alle leeftijden blijven hartaandoeningen, gevolgd door kanker. Het aantal doden als gevolg van deze oorzaken daalde wel licht tegenover 2016, terwijl de derde oorzaak - onbedoelde verwondingen, waar ook een overdosis drugs onder valt - net steeg.