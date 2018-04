Recordaantal deelnemers voor jacht op seksspeeltjes SI

08 april 2018

20u11

Bron: Belga 0 Ruim 4.300 mensen hebben in het Naamse Wépion zondagnamiddag meegedaan aan de achtste editie van een jacht op seksspeeltjes. Er werden geen incidenten opgetekend bij deze recordeditie. Meer dan 5.000 mensen kwamen kijken naar de jacht.

De deelnemers gingen, gewapend met een spade, op zoek naar de ongeveer 800 erotische speeltjes die in een groot veld begraven lagen. Organisator van de bizarre jacht is het bedrijf Soft Love, dat voor deze editie in zee ging met de bvba Elle-émoi.

Uit het buitenland is er toenemende interesse voor de wedstrijd. Zo waren er 800 Fransen afgezakt naar Wépion. Volgens de organisatie wordt een Franse editie van de jacht voorbereid. De organisatoren hadden gerekend op ruim 8.000 mensen, maar het waren er in totaal goed 10.000: een onverwacht record.

Negende editie

Behalve de jacht waren er verschillende andere activiteiten op de site. Daarnaast konden verschillende organisaties zich voorstellen aan het publiek, in de marge van het evenement. Voor de negende editie is al een datum geprikt. Die vindt plaats op 14 april 2019.

