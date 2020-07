Recordaantal coronadoden in Australië IB

26 juli 2020

07u16

Bron: ANP 0 Australië heeft zijn dodelijkste dag doorgemaakt sinds het begin van de pandemie, waarbij de autoriteiten zondag tien doden en een flinke toename van nieuwe infecties melden ondanks een verregaande lockdown. Het aantal coronadoden steeg met tien tot 155 en in de zuidoostelijke staat Victoria zijn het afgelopen etmaal ruim 450 nieuwe besmettingen geregistreerd.

Een duidelijk bezorgde premier Daniel Andrews van Victoria zei dat tien mensen tussen de veertig en tachtig jaar zijn overleden, waarvan zeven in verband met uitbraken in instellingen voor ouderenzorg. Niet eerder waren er zoveel coronadoden op een dag te betreuren, blijkt uit tellingen van persbureau AFP.

Australië is tot nu toe redelijk gespaard gebleven tijdens de pandemie. In totaal zijn 14.000 Australiërs besmet geraakt. Maar een tweede golf lijkt het land nu harder te raken. Het aantal nieuwe besmettingen blijft de afgelopen dagen onverminderd hoog, ondanks dat vijf miljoen mensen in het gebied rondom Melbourne de afgelopen twee weken in lockdown zijn. Mondkapjes zijn verplicht in de stad en Victoria is praktisch geheel afgesloten van de rest van het land.

De politie en het leger bewaken de staatsgrenzen en bezoeken huizen om quarantainebesluiten af ​​te dwingen. Toch werden er in Victoria 459 nieuwe gevallen gemeld op zondag, tegenover 357 op zaterdag. In andere delen van Australië werden er nog een stuk of tien geregistreerd. "Deze dingen veranderen snel, maar we moeten zeggen dat deze cijfers veel te hoog zijn", zei Andrews.