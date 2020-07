Recordaantal besmettingen in Australië: tweede golf is sterker dan eerste SVM

27 juli 2020

15u55

Bron: Belga 3 In Australië zijn er op 24 uur tijd 549 nieuwe gevallen van het coronavirus bijgekomen. Dat melden de autoriteiten. Het gaat om een recordaantal sinds de uitbraak van de pandemie in het land.

Vooral in de deelstaat Victoria hebben de autoriteiten het moeilijk om de heropleving van het virus de kop in te drukken. Melbourne geldt daar als epicentrum van de epidemie. Het lijkt erop dat de tweede golf, die een grotere omvang kent dan de eerste, minder snel onder controle zal zijn dan aanvankelijk gedacht.

Toch toont de verantwoordelijke van de gezondheidsdiensten in Victoria zich voorzichtig optimistisch over de efficiëntie van de lokale lockdown, die sinds twee weken in en rond Melbourne van kracht is. "We zouden nu op het hoogtepunt moeten zijn", verklaarde Brett Sutton. Hij gaf niettemin toe dat het aantal gevallen wellicht zal blijven fluctueren en er mogelijk nieuwe records zullen worden gebroken in de loop van de komende dagen.

Het aantal nieuwe gevallen van Covid-19 klokte de voorbije 14 uur af op 459, wat het totale aantal positieve gevallen sinds het begin van de pandemie op 15.000 brengt. Er bezweken in het land ook al 161 mensen aan het virus.

