Recordaantal Amerikanen wil voordelig wapens kopen op Black Friday Redactie

21u45

Bron: Belga 0 AP Klanten staan op Black Friday in de rij bij Superior Firearms in Tyler, Texas. De FBI kreeg vrijdag meer dan 200.000 aanvragen om screenings uit te voeren van mensen die een wapen willen kopen. Dat is het hoogste aantal ooit op één dag, meldt de krant US Today. Aangezien een potentiële klant meerdere wapens kan kopen, lag het aantal verkochte wapens bij handelaars met een federale licentie waarschijnlijk nog hoger.

Vrijdag kreeg het National Instant Criminal Background Check System (NICS) FBI 203.086 aanvragen voor 'background checks'. Dat zijn er aanzienlijk meer dan het vorige record van vorig jaar, toen op de nationale koopjesdag Black Friday 185.713 aanvragen de FBI bereikten.

Het nieuwe record komt er enkele dagen nadat minister van Justitie Jeff Sessions een hervorming aankondigde van het screeningsysteem naar aanleiding van de schietpartij in een kerk in Texas eerder deze maand. Daarbij kwamen 25 mensen om het leven.

De dader van de moordpartij was Devin Kelley, een veteraan van de luchtmacht die veroordeeld werd door een militaire rechtbank omdat hij zijn vrouw en kind mishandeld had. Na de schietpartij liet de Air Force weten dat ze de FBI niet op de hoogte had gebracht van de details rond de veroordeling van de man. Mocht dat wel zijn gebeurd, had Kelley hoogstwaarschijnlijk in 2016 niet het wapen kunnen kopen waarmee hij op 5 november het vuur opende in de kerk.

Databanken

Het geval-Kelley legde chronische problemen bloot binnen het systeem, dat er al 20 jaar op gericht is de verkoop van wapens door criminelen tegen te gaan. NICS slaagt er namelijk niet in het stijgende aantal aanvragen te verwerken en tegelijkertijd de databanken met informatie rond crimineel gedrag en mentale problemen up-to-date te houden.

Vaak staat er in de databank bijvoorbeeld wel dat een persoon is opgepakt, maar niet of hij werd vrijgesproken of gearresteerd. En enkel een arrestatie is niet voldoende om de aankoop van een wapen tegen te gaan. Sessions noemde het niet doorgeven van relevante informatie aan de NICS "alarmerend en onaanvaardbaar".