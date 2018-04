Record van meer dan 36.000 blikseminslagen in 13 uur tijd kost leven aan negen mensen in Indiase deelstaat jv

27 april 2018

15u05

Bron: BBC 2 De Indiase deelstaat Andrah Pradesh kreeg in amper 13 uur tijd maar liefst 36.749 blikseminslagen te verwerken afgelopen dindsdag. Daarbij kwamen negen mensen om het leven, onder wie een meisje van negen. Dat meldt de BBC.

Van juni tot september loopt het regenseizoen in India en dan zijn bliksemschichten niet ongewoon. De betrokken regio neemt doorgaans in deze periode voor de moesson ook al een verhoogde bliksemactiviteit waar. Maar deze week viel er toch een abnormaal hoge elektrische geladenheid waar te nemen. Vorig jaar noteerde dezelfde streek zo'n 30.000 blikseminslagen tijdens de hele maand mei. Nu dus een pak meer in amper dertien uur. Een record met trieste gevolgen. Een meisje van negen stierf, samen met acht anderen.

Global warming

Volgens sommige experts heeft dit noodweer te maken met de klimaatopwarming. Dit jaar zorgde de combinatie van koude winden uit de Arabische Zee en de warmere luchtstromen uit Noord-India voor een uitzonderlijk wolkendek uitgestrekt over 200 km, waardoor het risico op onweer verhoogt.

Volgens officiële cijfers stierven er jaarlijks sinds 2005 minstens 2.000 mensen door blikseminslagen in India. Een enorm hoge dodentol in vergelijking met landen als de VS, waar er jaarlijks door dezelfde oorzaak 27 dodelijke slachtoffers geteld worden. Als reden hiervoor wordt vaak het gebrek aan een degelijk waarschuwingssysteem genoemd. Ook het feit dat er heel veel inwoners buiten werken maakt hen kwetsbaarder dan anderen.

Tips voor wie zelf in gevaarlijk onweer terechtkomt:

- Zoek beschutting in een groot gebouw of in een auto.

- Mijd grote, open ruimtes en heuveltoppen.

- Geen beschutting? Maak jezelf dan zo klein mogelijk, door neer te hurken, met de handen op de knieën en het hoofd naar binnen gericht.

- Schuil niet onder hoge of alleenstaande bomen.

- Bent u in het water, ga dan zo snel mogelijk naar de kust en blijf weg van het brede, open strand.