Record sinds einde Tweede Wereldoorlog: 70 miljoen vluchtelingen wereldwijd

18 augustus 2019

21u52

Bron: Belga 0 Het aantal vluchtelingen in de wereld is volgens de Verenigde Naties tot een record van 70 miljoen opgelopen, het hoogste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. Mensen zijn op de vlucht voor oorlog, vervolging en de gevolgen van de opwarming van de aarde, zei de Duitse afdeling van het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR vandaag op de dag voor de Internationale Dag van de Humanitaire Hulp.

De hulporganisatie SOS Kinderdorpen zei dat in 2018 12.000 kinderen gedood werden of gewond raakten en dat duizenden gekidnapt en als kindsoldaat gerekruteerd werden. "En de rapporten van de jongste weken over dode en gewonde kinderen in Syrië, Jemen en Soedan tonen dat het lijden van kinderen in conflict- en oorlogszones voortduurt in 2019.”