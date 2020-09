Record: meer dan 400 migranten proberen Kanaal op te steken IB

03 september 2020

01u47

Bron: Belga 0 Minstens 409 migranten hebben gisteren in kleine bootjes het Kanaal overgestoken naar Groot-Brittannië. Volgens de statistieken van het Britse persbureau PA gaat het om het grootste aantal ooit op één dag. Het vorige dagrecord bedroeg 235.

Door de gunstige weersomstandigheden waagden veel migranten met name vanuit Frankrijk de overtocht. Velen van hen worden door de Britse kustwacht onderschept. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken maakte melding van minstens 27 "incidenten".

Sinds het begin van dit jaar hebben al meer dan 5.500 migranten het Kanaal van Frankrijk naar Groot-Brittannië overgestoken. Ook dat is een record. In 2019 bereikten 1.800 mensen zo de Engelse kust, in 2018 zowat 300.

De Britse autoriteiten merken ook dat er steeds meer kinderen zijn onder de migranten die de oversteek wagen. Londen verhoogt daarom de druk op Parijs om harder op te treden tegen mensensmokkel door criminelen.