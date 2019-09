Record: Britse politie onderschept 1,3 ton heroïne bestemd voor Antwerpse haven IB

04 september 2019

03u29

Bron: Belga 0 De Britse politie heeft op een containerschip in de haven van Felixstowe een recordhoeveelheid heroïne aangetroffen. De smokkelaars hadden op de MV Gibraltar, die de Antwerpse haven als eindbestemming had, bijna 1,3 ton van het goedje verborgen tussen handdoeken en badjassen. Dat meldt het Britse Nationale Misdaadagentschap (NCA).

Volgens de Britten had de gevonden heroïne een straatwaarde van omgerekend ruim 130 miljoen euro. Het gaat om een recordhoeveelheid voor Groot-Brittannië. De drugsvangst geldt ook als een van de grootste ooit in Europa, luidt het.

De MV Gibraltar was op 30 augustus de Britse haven binnengevaren. De drugs werden door de politie in beslag genomen en verwijderd. Die operatie alleen al duurde bijna zes uur, verklaarde een verantwoordelijke van de grenspolitie.

De container waarin de drugs verstopt zaten, werd na aankomst in de haven van Antwerpen zondag via wegtransport naar een opslagplaats in Rotterdam gebracht. De Nederlandse en Belgische politie pakten vervolgens in Rotterdam vier mensen op die de container wilden uitladen.