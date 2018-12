Record: bijna 100.000 Britten vragen Iers paspoort aan LH

31 december 2018

07u54

Een recordaantal Britten heeft zijn lidmaatschap van de Europese Unie zeker gesteld door een Iers paspoort aan te vragen. Bijna 100.000 Britten vroegen de nationaliteit aan van het buurland. Vorig jaar waren dat er 81.000 en in het jaar dat de Britten voor de brexit stemden 46.000, meldt de krant The Guardian.

Iedereen die is geboren in de Ierse republiek of in Noord-Ierland, of die Ierse ouders of grootouders heeft, kan een Iers paspoort aanvragen. Dat geldt voor circa 6 miljoen Britten, die er twee nationaliteiten op mogen nahouden.

Op 29 maart 2019, om middernacht, zouden de Britten officieel uit de Europese Unie moeten stappen. Het Britse parlement zal in de week van 14 januari stemmen over het brexitakkoord. Het blijft echter koffiedik kijken of de deal die May sloot met Europa de goedkeuring zal krijgen.