Reconstructie: zo was douane sluwe Kim Jong-un te slim af met wodkasmokkel Peter Winterman

26 februari 2019

13u25

Bron: AD.nl 0 Dankzij een spectaculaire actie van de Nederlandse douane moet de leider van Noord-Korea, Kim Jong-un, het voorlopig zonder Russische wodka doen. Een reconstructie van een opmerkelijke inbeslagname.

Terwijl de hele wereld naar Vietnam kijkt, waar de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un morgen een topontmoeting heeft met president Donald Trump van Amerika, is de blik in Nederland gericht op een roodbruine container uit Rusland. In die container zitten dozen wodka, héél veel dozen wodka. Drieduizend, om precies te zijn, allemaal gevuld met flessen wodka. De sterke drank kwam donderdagavond aan in de haven van Rotterdam. Eindbestemming: de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Maar daar arriveert de drank nooit.

Woensdag 20 februari, 19.30 uur

