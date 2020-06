Reconstructie: zo kwam George Floyd in 8 minuten en 46 seconden om het leven Redactie

02 juni 2020

08u57

Bron: The New York Times 10 Hoe kwam George Floyd om het leven? Met beelden van omstaanders en bewakingscamera’s reconstrueerde The New York Times zijn fatale confrontatie met de politie. Minuut per minuut.

▶ Bekijk hier de reconstructie:



Ziet u geen video? Kijk dan hier.

Op 25 mei arresteerden agenten van de stad Minneapolis George Floyd, een 46-jarige zwarte man, nadat een winkelmedewerker hem ervan had beschuldigd een pakje sigaretten te hebben betaald met een vals briefje van 20 dollar. Zeventien minuten nadat de eerste politiewagen arriveerde, lag Floyd bewusteloos op de grond, in bedwang gehouden door drie agenten.



Door de videobeelden van omstaanders en beveiligingscamera’s te bestuderen, samen met de officiële documenten en na consultatie van experts, kon The New York Times de minuten voor de dood van Floyd reconstrueren.



De dag na de dood van George Floyd werden de vier betrokken agenten ontslagen. Kort daarna werd agent Derek Chauvin, die op de beelden duidelijk te zien is als de agent die bovenop Floyd zit, aangeklaagd voor moord. Chauvin drukte met zijn knie gedurende 8 minuten en 46 seconden op de nek van Floyd, terwijl die meermaals om hulp smeekte en aangaf dat hij geen lucht meer kreeg. Zelfs toen de hulpdiensten arriveerden, bleef Chauvin nog een volle minuut met zijn knie in de nek van de toen al bewusteloze Floyd zitten.

