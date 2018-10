Reconstructie: wat gebeurde er sinds Jamal Khashoggi het consulaat in liep? Wil Thijssen

24 oktober 2018

15u30

Bron: de Volkskrant 0 De Turkse president Erdogan zou dinsdag vertellen wat er is gebeurd met de Saudische journalist Jamal Khashoggi, maar deed dat niet. Een overzicht van de gebeurtenissen sinds Khashoggi op 2 oktober het consulaat in liep.

Een verregende straat, een stilstaande Mercedesbus, een portier in lichtblauw jasje en een man die oversteekt. Het zijn de laatste camerabeelden waarop de journalist Jamal Khashoggi (59) levend wordt geregistreerd. Het is 2 oktober kort na 13.00 uur als hij de groetende portier voorbijloopt en het Saudische consulaat in Istanbul binnenwandelt om zijn huwelijk te regelen. Hij was er al eerder, op vrijdag 28 september, maar kreeg te horen dat hij dinsdag 2 oktober moest terugkomen. De Saoediër is verloofd met de Turkse Hatice Cengiz, die buiten op hem blijft wachten. ’s Avonds doet ze aangifte van vermissing: Jamal is niet teruggekomen.

