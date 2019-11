Exclusief voor abonnees Reconstructie. Hoe één pilotenblunder tot veel paniek leidt: “Drie mannen met messen aan boord” Reconstructie Victor Schildkamp Edwin Winkels en Tobias den Hartog

08 november 2019

14u07

Bron: AD.nl 0 Hoe bestaat het dat half Schiphol op slot gaat en heel Nederland op scherp staat door een blunder van één piloot? Een mengeling van perfect functionerende veiligheidsdiensten en paniekzaaierij. Een reconstructie van anderhalf uur spanning om niks.

18.40 uur. Terwijl de passagiers van vlucht UX 1094 van Amsterdam naar Madrid net zijn begonnen met boarden, legt een van de piloten aan een vlieger in opleiding uit hoe hij de kapingscode 7500 moet intoetsen. Dat kan zonder problemen als de gezagvoerder de zender in de stand-bymodus heeft gezet, wat moet aan de gate. Maar omdat dit niet is gebeurd, zien de mensen van de Luchtverkeersleiding Nederland een code op hun scherm verschijnen die ze liever niet zien. Er is mogelijk een kaping gaande. Een fout die anderhalf uur lang Nederland in spanning gaat houden.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu