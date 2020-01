Rechtszitting tegen verdachte van moord op Nederlandse advocaat Derk Wiersum van start gegaan Moord op advocaat van kroongetuige in Marengo-proces AW

15 januari 2020

15u38

Bron: Belga, AD.nl 0 In de Nederlandse hoofdstad Amsterdam is vandaag de eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 36-jarige Giërmo B. begonnen. Hij wordt ervan verdacht mee de moord op advocaat Derk Wiersum te hebben gepleegd. De verdachte ontkent betrokken te zijn geweest, maar blijft voorlopig in de cel.

Wiersum werd op 18 september in de vroege ochtend op straat bij zijn huis aan de Imstenrade in Amsterdam doodgeschoten. Giërmo B. wordt in die zaak verdacht van "moord in vereniging", wat wil zeggen dat hij samen met nog andere mensen van deze moord wordt verdacht.

Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) is B. degene die met een wapen een of meer schoten op de advocaat heeft afgevuurd. Het OM baseert zich daarvoor op bloedsporen van de advocaat die werden teruggevonden op de vermoedelijke vluchtauto van de moordenaars, meer bepaald aan de binnen- en buitenzijde van een achterportier. De betrokken wagen, een witte Opel Combo, bracht de 36-jarige B. als verdachte in beeld. Hij zou de gestolen auto al langere tijd in gebruik hebben gehad.

Volgens B. had hij de auto slechts geleend om “wat vuil” weg te brengen. Hij was naar eigen zeggen niet de vaste gebruiker. Van de eigenaar, ene ‘Maantje’, heeft hij geen gegevens. Na de moord sprong B. ineens kwistig om met geld. Zo betaalde hij schulden af, stopte zijn kinderen geld toe en betaalde contant voor een auto. Toen de auto in beslag werd genomen, probeerde B. via Schiphol te vluchten naar Suriname. Bovendien lijkt er telefonisch contact te zijn geweest tussen Giërmo en Wiersum in de dagen of weken voor de moord.

Signalement

Toch ontkent hij alle betrokkenheid bij de moord. Bovendien kan B. de schutter niet zijn, zo stelt diens advocaat, omdat getuigen een signalement van de schutter hebben gegeven dat niet overeenkomt met dat van de verdachte. De schutter zou een tenger en niet heel lang postuur hebben en er jong uitzien, maar Giërmo B. is vrij gespierd.

Marengo-proces

De moord op Wiersum (44) veroorzaakte een enorme schokgolf in Nederland. Hij was de advocaat van de kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is. Taghi en een groep medeverdachten worden beschuldigd van een reeks onderwereldmoorden. Hoewel alom naar Taghi wordt gewezen als de vermoedelijke opdrachtgever van de moord op Wiersum, is hij niet officieel aangeklaagd.