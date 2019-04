Rechtszaak tegen Australische moskeeschutter start vandaag AW

04 april 2019

19u08

Bron: ANP 2 De rechtszaak tegen de Australiër die wordt verdacht van het aanrichten van een bloedbad in moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch, gaat vandaag van start in Nieuw-Zeeland. De hoofdverdachte Brent Tarrant (28) wordt er aangeklaagd voor 50 moorden en voor 39 pogingen tot moord.

Tarrant wordt gehoord via een videoverbinding met de zwaarbeveiligde gevangenis waar hij vastzit. Het gaat in de zitting vooral over de juridische bijstand van Tarrant, die heeft aangegeven zichzelf te verdedigen.



Het gerechtshof heeft strenge regels opgesteld voor de talrijke media die de zaak willen volgen. Video-, foto- of geluidsopnames mogen niet in de rechtszaal worden gemaakt om de integriteit van de zaak te beschermen. Alleen schrijvende pers mag in de zaal plaatsnemen.

Brent Tarrant, een rechts-extremist, schoot op 15 maart op mensen die in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland aan het vrijdaggebed deelnamen. Hij gebruikte semi-automatische wapens waarvoor hij een vergunning had.

