Rechtszaak rond dood studente Anne Faber (25) wordt in beroep moord: dader dreigt uit leven te stappen KVDS

28 mei 2019

18u15

Bron: ANP 0 Buitenland Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) heeft in beroep opnieuw 28 jaar cel geëist voor Michael P. (29), de man die vorig jaar veroordeeld werd voor de dood van de 25-jarige studente Anne Faber uit Utrecht. Opmerkelijk: waar de aanklacht eerder ‘doodslag, verkrachting en ontvoering’ was, is dat nu ‘moord, verkrachting en ontvoering’ geworden. Anders dan vorig jaar kwam het OM tot de conclusie dat P. Faber niet in een opwelling heeft gedood, maar met een vooropgezet plan.

De familie van Faber kan zich helemaal vinden in dat gewijzigde inzicht. “Wij zijn altijd van mening geweest dat het om moord ging”, zei Hans Faber, de oom van het slachtoffer en woordvoerder van de familie, na afloop van de eerste dag van het proces in beroep vandaag.

Broer

Zijn broer Wim, de vader van Anne, zei bij de uitoefening van zijn spreekrecht tijdens het proces dat hij vindt dat P. nooit meer mag vrijkomen. Garanties daarvoor zijn niet te geven, beseft de familie. Met een lange celstraf en terbeschikkingstelling met dwangverpleging (in een kliniek) “als extra slot op de deur” kan ze echter leven, wist Hans Faber nog te vertellen.





Anne Faber verdween op 29 september 2017 toen ze een fietstocht maakte in het bosrijke gebied tussen Den Dolder en Soest. Ze stuurde nog een WhatsApp-berichtje naar haar vriend om te zeggen dat het was beginnen te regeren, maar daarna niets meer. Met man en macht werd naar haar gezocht. Haar lichaam werd bijna twee weken later gevonden in een door P. gedolven graf bij Zeewolde. (lees hieronder verder)

De rechtbank legde P. vorig jaar al een celstraf van 28 jaar en terbeschikkingstelling met dwangverpleging op. P. ging in beroep omdat hij na zijn arrestatie door de politie zou zijn mishandeld. Hij wil daarom minder straf. De rechtbank zag daarvoor geen aanleiding.

Aan de verklaring van P. waarin hij de feiten bekende, is altijd alom getwijfeld. Die verklaring komt erop neer dat hij in het bos met zijn scooter op de fietsende Faber botste. Vervolgens verkrachtte hij haar en nam hij haar onder dwang mee naar een plek bij vliegbasis Soesterberg. Daar sneed hij haar de keel door. In een impuls, zo beweert hij. (lees hieronder verder)

Volgens het OM is P. echter gewapend met een mes op pad gegaan, vanuit de kliniek waar hij op dat moment verbleef in verband met een eerdere veroordeling wegens een dubbele verkrachting. Hij wachtte Faber op, aldus de aanklager. Na de verkrachting heeft hij tijdens de rit op zijn scooter met een vastgebonden Faber minstens een kwartier de tijd gehad om af te wegen of hij de jonge vrouw zou doden of niet. Van een impuls is geen sprake geweest, aldus het OM. (lees hieronder verder)

Ook Michael P. kwam aan het woord vandaag. Hij beweerde dat hij zichzelf van het leven zal beroven als zijn straf zo hoog blijft als vorig jaar bepaald werd. Volgens zijn berekening zou hij op zijn vroegst op zijn 67ste kans maken om vrij te komen. “Als dat zo blijft, maak ik er een eind aan”, aldus P. Hij gaf aan dat hij erover heeft nagedacht hoe hij dat zou doen en hoe hij aan de benodigde pillen kan komen. P. vindt 18 tot 20 jaar cel en tbs een passender straf.

Morgen pleiten P.’s advocaten. Het hof moet op woensdag 5 juli een uitspraak doen.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn. Je kan ook online een medewerker bereiken via www.zelfmoord1813.be