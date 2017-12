Rechtsextremist die demonstrante doodreed riskeert levenslang voor aanslag in Charlottesville LB

13u31

Bron: ANP 0 REUTERS James Alex Fields, de 20-jarige jongeman die met zijn wagen aan hoge snelheid in een menigte tegenbetogers reed in Charlottesville, toonde zich als prille tiener al een racist en aanhanger van nazi-Duitsland. De man die terechtstaat voor de aanslag in Charlottesville in augustus kan levenslange gevangenisstraf krijgen. Het openbaar ministerie heeft de aanklacht tegen James Fields verhoogd naar moord.

Door de aanslag kwam een 32-jarige vrouw om het leven en raakten 35 mensen gewond.

Fields, die zich verschillende keren racistisch heeft uitgelaten en gefascineerd is door de nazi's, wordt ervan beschuldigd moedwillig te zijn ingereden op een groep tegendemonstranten bij een demonstratie van extreemrechtse alt-rightgroepen.

Tijdens een zitting in de rechtbank van Charlottesville toonden de aanklagers verschillende beeldopnames van de aanslag, wat volgens The New York Times bij overlevenden en nabestaanden in de zaal tot hevige emoties leidde.

De aanslag kreeg internationaal veel aandacht, zeker nadat president Trump had gezegd dat beide kanten schuldig waren aan de escalatie.

Fields was eerst aangeklaagd voor doodslag, waar vijf tot veertig jaar gevangenschap op staat. Als hij wordt veroordeeld voor moord, krijgt hij twintig jaar cel tot levenslang.