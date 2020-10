Rechtse militie VS wilde ook gouverneur Virginia ontvoeren IB

14 oktober 2020

03u03

Bron: ANP 1 De dertien Amerikaanse leden van een rechtse militie die Gretchen Whitmer, de gouverneur van de staat Michigan, wilden ontvoeren omdat zij het niet eens waren met de coronamaatregelen in die staat, hadden ook ontvoeringsplannen voor Ralph Northam, de gouverneur van Virginia. Een agent van de federale politiedienst FBI zei dat dinsdag lokale tijd in een rechtszitting.

De FBI kreeg de informatie in juni van een informant die zich zorgen maakte over de plannen en besloot die met de autoriteiten te delen, zei de agent. De anti-terreuragent zei dat de militie Whitmer en Northam specifiek bespraken als “mogelijke doelwitten”.

De rechtszitting is onderdeel van de voorbehandeling in de zaak van vijf verdachten. Daarbij moet de openbaar aanklager aantonen dat er voldoende reden is om de beklaagden te vervolgen.

“Hoogverraad”

In totaal 13 mannen worden ervan verdacht dat zij de regering van de staat Michigan omver wilden werpen door het regeringsgebouw in Lansing te bestormen, gouverneur Whitmer te kidnappen, en haar vervolgens te berechten voor wat zij als hoogverraad zien.

De militieleden wilden Whitmer uit haar vakantiewoning ontvoeren, een brug opblazen om te voorkomen dat de politie snel ter plaatse zou kunnen komen, en via Lake Michigan ontsnappen met de gouverneur.

Twee advocaten stelden ter zitting dat plannen van milities doorgaans “grootspraak” zijn door “wannabe soldaten”, die nooit worden uitgevoerd. Volgens de FBI-agent gingen de verdachten echter verder dan de gemiddelde militie door onder meer Whitmers vakantiewoning te bespioneren, een ontsnappingsroute te bedenken en te bespreken hoe aan explosieven te komen.