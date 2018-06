Rechtse Ivan Duque wint Colombiaanse presidentsverkiezingen IB

18 juni 2018

01u34

Bron: Belga 0 In Colombia heeft de rechtse kandidaat Ivan Duque de tweede ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen. Met 99,8 procent van de stembureaus geteld, kan hij rekenen op 53,97 procent van de stemmen. Zijn linkse concurrent, Gustavo Petro, haalt 41,81 procent.

Ongeveer 36,8 miljoen mensen waren zondag opgeroepen om een opvolger te kiezen voor president en Nobelprijswinnaar Juan Manuel Santos, die zich geen kandidaat meer mocht stellen. De opkomst bedroeg 53 procent.

De Colombianen hadden de keuze tussen twee presidentskandidaten aan de twee uiteinden van het politieke spectrum: de rechtse Ivan Duque en de vroegere linkse guerrillero Gustavo Petro. De gematigde kandidaten Sergio Fajardo, Humberto de la Calle en German Vargas Lleras vielen uit in de eerste stemronde van 27 mei.

Toekomst van vredesverdrag met FARC

De uitkomst van de stembusgang is bepalend voor de toekomst van het vredesverdrag dat president Santos in 2016 sloot met de FARC, de oudste guerrillabeweging van Latijns-Amerika. Het internationaal bejubelde verdrag bracht vrede in grote delen van het land na een 52 jaar durend conflict, maar is in Colombia zelf erg omstreden. Terwijl Petro de toekomst van het vredesproces garandeerde, beloofde Duque tijdens de campagne om het verdrag - waarbij de overheid volgens hem te veel toegevingen deed - te wijzigen.

Bij een wijziging wordt gevreesd dat veel van de 7.000 gedemobiliseerde FARC-strijders zich bij kleinere gewapende groepen zouden kunnen aansluiten, waardoor het geweld weer zou kunnen oplaaien. In totaal vielen er naar schatting al 220.000 doden sinds het begin van de burgeroorlog in de jaren zestig. Miljoenen mensen sloegen op de vlucht.

Onbekende senator

Duque, een tot voor kort vrij onbekende 41-jarige senator, kreeg tijdens zijn verkiezingscampagne de steun van de vroegere president Alvaro Uribe (2002-2010). Het voormalige staatshoofd is een tegenstander van het vredesakkoord van zijn opvolger Santos.

Behalve over het akkoord met de FARC zal Duque zich ook over de lopende onderhandelingen met de kleinere linkse guerillabeweging ELN moeten buigen. Daarnaast moet hij onder meer de grote armoede in Colombia bestrijden, de criminele bendes kleinkrijgen en de drugshandel aanpakken.