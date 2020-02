Rechtse ex-premier Jansa krijgt opdracht regering te vormen in Slovenië KVE

26 februari 2020

18u22

Bron: Belga 0 De vroegere premier Janez Jansa zal de volgende regering van Slovenië vormen. President Borut Pahor stelde de leider van de rechts-nationale Sloveense Democratische Partij (SDS) woensdag als regeringsleider aan, zo meldde het Sloveense persbureau STA.

Jansa had eerder bekendgemaakt dat zijn SDS samen met drie andere partijen uit het politieke midden en het rechtse spectrum de nodige meerderheid voor zijn verkiezing in het parlement had.

Premier Marjan Sarec trad vorige maand af. Hij leidde een minderheidsregering die de steun van een linkse partij nodig had. Sarec, een vroegere acteur en comedian, gooide de handdoek in de ring toen de steun van de linkse partij voor zijn hervormingsbeleid steeds meer uitbleef.

Jansa was van 2004 tot 2008 en in 2012-2013 al eerste minister. Zijn ambtstermijnen werden door corruptieschandalen ontsierd. Ook is hij een nauwe bondgenoot van de Hongaarse premier Viktor Orban, met wie hij een voorliefde voor een autoritaire regeerstijl en een streng asielbeleid deelt. Een van de plannen van zijn regering zou volgens het ontwerp van het coalitieakkoord de herinvoering van de verplichte legerdienst zijn.