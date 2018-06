Rechts verdrijft links uit grote steden bij Italiaanse lokale verkiezingen bvb

25 juni 2018

12u37

Bron: Belga 0 De rechtse coalitie onder leiding van de extreemrechtse regeringspartij Lega heeft gisteren verschillende electorale successen geboekt bij de tweede ronde van de gedeeltelijke lokale verkiezingen in Italië. Verschillende grote steden die traditioneel in handen waren van links, wisselen van kampen en worden nu rechts. Dat is een opsteker voor Lega-voorzitter en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, die zich met zijn harde migratiestandpunten momenteel opwerpt als sterkste politicus van Italië.

De centrumlinkse Partito Democratico (PD) verliest in het "rode" Toscane steden waar de partij al decennia de scepter zwaaide: Pisa, Massa en Siena. Kandidaten van de rechtse coalitie haalden al die steden binnen. Behalve de Lega bestaat de coalitie uit Forza Italia van Silvio Berlusconi en Fratelli d'Italia, een kleine extreemrechtse partij onder leiding van Giorgia Meloni.

In de regio Emilia-Romagna verliest links de stad Imola na 73 jaar aan de Vijfsterrenbeweging (M5S). De anti-establishmentpartij, die een regering vormt met extreemrechts, haalt ook de stad Avellino, in Campanië, binnen, maar verliest Ragusa, op Sicilië.

Voor de gedeeltelijke lokale verkiezingen had de rechtse coalitie de leiding in drie steden. Na de tweede ronde zijn er dat 11, terwijl links van 17 naar 5 gaat, en daarbij wordt dan alleen nog rekening gehouden met de belangrijkste steden.

De Lega heeft sowieso de wind in de zeilen. In de laatste peilingen komt de partij uit op 29,2 procent van de stemmen, een pak meer dan de 17 procent bij de parlementsverkiezingen van 4 maart. Daarmee overvleugelt de Lega zelfs coalitiepartner de Vijfsterrenbeweging. Die was met 32 procent de winnaar van de parlementsverkiezingen, maar blijft in de peilingen nu steken op 29 procent.

De tweede ronde van de gedeeltelijke lokale verkiezingen werd overschaduwd door de lage opkomst: slechts 46,11 procent van de kiezers trok naar het stemhokje. Bij de eerste ronde op 10 juni was dat nog ongeveer 60 procent.