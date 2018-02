Rechterhand van Puigdemont in beeld als kandidaat-regeringsleider van Catalonië

08 februari 2018

Bron: belga

De onderhandelingen tussen de separatistische partijen in Catalonië over een mogelijk alternatief voor Carles Puigdemont als regionaal minister-president beginnen blijkbaar vorm aan te nemen. Spaanse media berichtten vandaag dat steeds meer de naam van Elsa Artadi als kandidate in het spel wordt gebracht. De 41-jarige geldt als de rechterhand van de afgezette Catalaanse leider.