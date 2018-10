Rechterhand van kroonprins beval mogelijk moord Khashoggi via Skype: “Breng me het hoofd van die hond” kg

22 oktober 2018

21u37

Bron: Reuters 2 Volgens twee bronnen zou Saud al-Qahtani, de rechterhand van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, de moord op journalist Jamal Khashoggi bevolen hebben via Skype. Dat meldt Reuters. Een audiofragment van de Skype-gesprek zou in bezit zijn van de Turkse president Tayyip Erdogan.

Jamal Khashoggi werd op 2 oktober vermoord in het Saudische consulaat in de Turkse stad Istanbul. Volgens één bron dichtbij het Saudische koningshuis zou Qahtani kort voor de moord via een Skype-gesprek nog contact hebben gehad met Khashoggi. De twee zouden beledigingen hebben uitgewisseld, alvorens Qahtani zijn mannen opdroeg om de journalist te doden. “Breng me het hoofd van die hond”, zou hij volgens een tweede, Turkse bron hebben gezegd. Het is niet duidelijk of Qahtani de gebeurtenissen daarna heeft gevolgd.



Turkse president Tayyip Erdogan zou in het bezit zijn van het audiofragment van het Skype-gesprek, maar weigert volgens de bronnen om het fragment over te dragen aan de Verenigde Staten.

Represailles

Qahtani werd zaterdag al ontslagen als adviseur. Volgens vrienden van Khashoggi zou hij eerder al geprobeerd hebben om de journalist, die in de VS woonde, te overtuigen om terug te keren naar Saudi-Arabië. Dat weigerde Khashoggi uit vrees voor represailles na zijn kritische stukken over het land en het koningshuis.



Qahtani verklaarde eerder zelf dat hij nooit actie zou ondernemen zonder de bevelen van het koningshuis. “Denkt u dat ik beslissingen maak zonder leiding? Ik ben een werknemer en een trouwe uitvoerder van de orders van de koning en de kroonprins”, tweette hij afgelopen zomer. Kroonprins Mohammed bin Salman ontkende tot nu toe elke betrokkenheid bij de dood van Khashoggi.

1- translation in English for the king's counselor "Saud Al-Qahtani"

"Do you think I'm doing this on my own without someone giving me orders ? I'm an employee and I execute the King's and the Prince's orders" pic.twitter.com/PWehYBsjIF Omar Faiad(@ OmarFaiad) link

Bekijk ook:

Meer over Jamal Khashoggi

Qahtani