Rechterhand premier May die porno op werkcomputer had staan, treedt toch af IB

03u45

Bron: ANP 0 AP Damian Green, die de eretitel 'Eerste Staatssecretaris' heeft en een vertrouweling van de Britse premier Theresa May is, heeft ontslag genomen. Een vertrouweling van de Britse premier Theresa May, Damian Green die met de eretitel Eerste Staatssecretaris feitelijk als vicepremier optrad, heeft ontslag genomen.

Premier May had hem gisteren gevraagd zijn ontslag in te dienen als gevolg van uitlatingen over pornografie die tien jaar geleden op zijn computer in het Lagerhuis was aangetroffen. Onderzoekers stelden dat hij daar afgelopen maand "onjuiste en misleidende informatie'' over heeft gegeven.

Green kwam in november in opspraak nadat een vrouw hem had beschuldigd van het maken van seksuele avances. In de nasleep berichtten media dat er in 2008 porno op zijn computer was aangetroffen. Green reageerde hierop dat dat "helemaal onwaar" was en herhaalde die verklaring later nog eens, terwijl hij wel degelijk hierover was geïnformeerd door de politie. Hiermee zou hij de normen en regels van ministeriële code hebben geschonden.

AFP Damian Green (links) en de Britse premier Theresa May.

"Jammer"

De 61-jarige Green heeft zich in zijn ontslagbrief voor zijn handelwijze verontschuldigd, maar ontkent tegelijkertijd dat hij porno heeft gedownload of bekeken op zijn computer in het Lagerhuis. Ook sprak hij de beschuldiging van de vrouw tegen. Wel gaf hij toe dat hij opener had moeten zijn in zijn verklaringen. Premier May vindt het naar eigen zeggen heel erg jammer dat hij vertrekt. Green gold als een van de vertrouwelingen van de premier.

Recent zijn twee ministers van May opgestapt na in opspraak te zijn geraakt: minister Priti Patel van Internationale Ontwikkeling en minister van Defensie Michael Fallon.