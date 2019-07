Rechter weigert nieuw proces voor Mexicaanse drugsbaron El Chapo IB

04 juli 2019

04u14

Bron: Belga 0 In New York heeft een rechter de aanvraag voor een nieuw proces voor de veroordeelde Mexicaanse drugsbaron Joaquin "El Chapo" Guzman verworpen. De 62-jarige crimineel werd in februari schuldig geacht aan tien aanklachten en zit een levenslange celstraf uit.

De advocaten van Guzman hadden gevraagd om mogelijk wangedrag van de jury te onderzoeken en eventueel een nieuw proces te voorzien. Volgens de advocaten heeft hun cliënt geen eerlijk proces gehad. Ze verwijzen onder andere naar een interview met een jurylid door Vice, waarin het jurylid zegt dat hij en de anderen tijdens het proces tegen de instructies van de rechter in geregeld de twitterfeeds van journalisten checkten.

Maar rechter Brian Cogan heeft hun verzoek verworpen. In zijn 45 pagina's tellende argumentatie stelt Cogan dat een jurylid bij de blootstelling aan de media daarom niet altijd vooroordelen ontwikkelt.

Twee keer ontsnapt

Joaquin ‘El Chapo’ Guzman, de vroegere baas van het Sinaloa-kartel, zit momenteel vast in een zwaar beveiligde gevangenis in de wijk Manhattan in New York. In Mexico is Guzman twee keer uit een gevangenis kunnen ontsnappen: in 2001 ontsnapte hij in een wasmand en in 2015 vertrok hij via een tunnel, die zijn handlangers tot onder zijn cel hadden gegraven.

De formele bepaling van de strafmaat is pas voor 17 juli voorzien. De volgens de Amerikaanse federale wet toegestane doodstraf werd uitgesloten in het proces, na een overeenkomst tussen de VS en buurland Mexico, dat Guzman had uitgeleverd na zijn arrestatie.