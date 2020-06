Rechter weigert megafraudeur Madoff eerder vrij te laten IB

05 juni 2020

00u02

Bron: ANP 0 Een Amerikaanse rechter heeft een verzoek van megafraudeur Bernard Madoff om eerder vrijgelaten te worden afgewezen. Hij zou ernstige nierklachten hebben en stervende zijn. Rechter Denny Chin oordeelde dat de 82-jarige crimineel nooit oprecht berouw heeft getoond.

Madoff kreeg in 2009 een gevangenisstraf opgelegd van 150 jaar. De zakenman had beleggers opgelicht voor miljarden dollars. De rechter noemt het "heel spijtig" dat Madoff ziek is, maar ziet verder geen reden om hem vrij te laten.

Chin rekent de megafraudeur aan dat hij weinig spijt lijkt te hebben van zijn daden. Madoff zou vooral betreuren dat hij door de mand is gevallen. Veel voormalige klanten lijden volgens de rechter nog steeds onder de gevolgen van zijn frauduleuze praktijken.

Leven in gevangenschap

"Toen ik meneer Madoff veroordeelde in 2009, was het absoluut mijn bedoeling dat hij de rest van zijn leven in gevangenschap zou doorbrengen", stelt de rechter. "Er is de afgelopen 11 jaar niets gebeurd wat me van gedachten heeft doen veranderen."

Madoff zit volgens zijn advocaat in een rolstoel en zou minder dan achttien maanden te leven hebben. De raadsman reageert teleurgesteld op het besluit van Chin. Hij stelde dat zijn cliënt nu alleen nog kan hopen dat president Donald Trump besluit opdracht te geven tot zijn vrijlating.