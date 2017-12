Rechter VS verwerpt zaak tegen president: "Logisch dat Trump nu meer winst maakt" Redactie

03u08

Bron: Algemeen Dagblad 0 Getty Images Mensen wachten op de jaarlijkse Thanksgiving parade voor het Trump hotel in New York. Een federale rechter in New York heeft de rechtszaak tegen de Amerikaanse president Donald Trump vanwege het accepteren van buitenlandse betalingen via zijn bedrijven verworpen.

Een burgerinitiatief had Trump voor de rechter gesleept omdat hij in hun ogen toestemming van het Congres had moeten vragen voordat zijn bedrijven betalingen van buitenlandse overheden accepteerden. Dat gebeurt bijvoorbeeld als buitenlandse diplomaten en hoogwaardigheidsbekleders in één van de hotels van de familie slapen. Trump verkocht zijn bedrijven niet toen hij president werd, in plaats daarvan plaatste hij zijn aandelen in een aparte portefeuille, die zal worden vrijgegeven zodra hij het Witte Huis verlaat. Zijn twee oudste zoons hebben ondertussen de leiding over de bedrijven.

Bovendien, stelde het de groep aanklagers, heeft het feit dat Trump niet genoeg afstand heeft genomen van zijn bedrijven ervoor gezorgd dat andere restaurants en hotels verlies hebben geleden.

De groep die Trump aanklaagde heet Burgers voor Verantwoordelijkheid en Ethiek en noemt zichzelf een "juridische waakhond". Volgens de rechter staat die groep echter niet in zijn recht om Trump aan te klagen vanwege zijn bedrijven. Het is niet meer dan logisch dat Trumps bedrijven meer waard zijn geworden nu hij president is, stelt de rechter. De wet waar de aanklagers zich op wilden beroepen is op deze zaak niet van toepassing, zei hij.